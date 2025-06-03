Trabzon'da Sağanak Yağışta Esnaf Sal ile Gezdi

Trabzon'da Sağanak Yağışta Esnaf Sal ile Gezdi
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Trabzon'da etkili olan sağanak yağış sonrası yol üzerinde bir esnaf, su birikintisi içinde yaptığı sal ile gezerek ilginç anlar yaşattı. Ayrıca, belediye toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

GÖLE DÖNEN YOLDA YATAĞI SAL YAPTI

Trabzon'da etkili olan sağanakta, su birikintisi oluşan yolda bir esnaf, sal yaptığı yatakla gezdi. Kamerayla görüntülenen o anlar, izleyenleri tebessüm ettirdi.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla, toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji verilerine göre şehrimizde bugün 15.00 ve 17.00 saatleri arasında yoğun yağış beklenmektedir. Ulaşımda sorun yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu saatlerde mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Belediye otobüslerimiz bugün saat 00.00'a kadar tüm güzergahlarda ücretsiz hizmet verecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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