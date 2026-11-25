DERE TAŞTI, HEYELANLA EV YIKILDI

Trabzon'da etkisini sürdüren sağanak, Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu. Yoğun yağışın ardından Ağasar Deresi taşarak çevresinde su baskınlarına yol açtı. Göle dönen Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunun 7'nci kilometresindeki yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelanda tek katlı ev yıkılırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız yaptığı açıklamada, "10 dakika önce buradan geçtim bir şey yoktu. Beşikdüzü tarafından bir heyelan geliyor. Orada bir evi de aşağıya indirmiş. İçinde hayvanlar olduğu da söyleniyor. Bölgeyi almış götürmüş. Buradan oraya yaklaşamıyoruz. AFAD müdürümüz de aradılar. Olay yerine müdahale etmeye çalışıyorlar. İnşallah herhangi bir can kaybımız yoktur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı