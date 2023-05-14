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Trabzon'da oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın öldü

Trabzon'da oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın öldü

Güncel Haberler

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy fenalaştı.

Ulusoy, sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA / Derviş Altuntaş - Güncel

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