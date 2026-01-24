Haberler

Trabzon'da terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı

Trabzon'da terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı
Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki terminalde, sürücüsü henüz kimliği öğrenilemeyen bir otobüs, perondan hareket ettiği sırada 13 yaşındaki E.D'ye çarptı. Olay sonrası yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı.

Değirmendere Mahallesi'ndeki Trabzon Şehirler Arası Yolcu Terminali'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otobüs, perondan hareket ettiği sırada E.D'ye (13) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Otobüste ve terminal binasında da hasar meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

