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Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (3)

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YAĞMURUN DA ETKİSİYLE YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜTrabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan ve etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangınlar, itfaiye ve orman işçilerinin müdahaleleri ile bölgede etkili olan yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı.

YAĞMURUN DA ETKİSİYLE YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Trabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan ve etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangınlar, itfaiye ve orman işçilerinin müdahaleleri ile bölgede etkili olan yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Sürmene Trabzon İtfaiye Doğal Afet Hava Durumu Güncel Haberler

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