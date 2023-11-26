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Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (3)

YAĞMURUN DA ETKİSİYLE YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜTrabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan ve etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangınlar, itfaiye ve orman işçilerinin müdahaleleri ile bölgede etkili olan yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı.