Trabzon'da organ bağışı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Trabzon'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve sağlık çalışanları, Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelerek ellerindeki pankart ve dövizlerle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Usta, yürüyüşle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Organ bağışının ülke genelindeki gibi Trabzon'da da az olduğuna işaret eden Usta, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerin verilerine göre oldukça az. Bununla alakalı farkındalık oluşturarak vefatında insanların organlarını bağışlamasının önünü açmaya, onunla ilgili farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarla belli sayıları oluşturarak gelecekte insanlarımızın ihtiyacı olduğunda değerlendirebilecekleri organlarının olmasını arzu ediyoruz. İlimizde aynı zamanda organ nakil merkezi de kurmaya çalışıyoruz. İnşallah organ nakil merkezini de yakın zamanda oluşturduğumuz takdirde hem organ bağışlayan hem bağışlanan organı ilimizde gerekli hastalarımıza tedavisini uygulayarak verebilen, takabilen bir il durumuna gelmeyi arzu ediyoruz."

Gruptaki bazı sağlık çalışanları, açıklama sonrasında alandaki stantta bağışta bulunmak üzere evrak doldurdu.