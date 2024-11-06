Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da organ bağışı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Trabzon'da organ bağışı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve sağlık çalışanları, Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelerek ellerindeki pankart ve dövizlerle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Usta, yürüyüşle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Organ bağışının ülke genelindeki gibi Trabzon'da da az olduğuna işaret eden Usta, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerin verilerine göre oldukça az. Bununla alakalı farkındalık oluşturarak vefatında insanların organlarını bağışlamasının önünü açmaya, onunla ilgili farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarla belli sayıları oluşturarak gelecekte insanlarımızın ihtiyacı olduğunda değerlendirebilecekleri organlarının olmasını arzu ediyoruz. İlimizde aynı zamanda organ nakil merkezi de kurmaya çalışıyoruz. İnşallah organ nakil merkezini de yakın zamanda oluşturduğumuz takdirde hem organ bağışlayan hem bağışlanan organı ilimizde gerekli hastalarımıza tedavisini uygulayarak verebilen, takabilen bir il durumuna gelmeyi arzu ediyoruz."

Gruptaki bazı sağlık çalışanları, açıklama sonrasında alandaki stantta bağışta bulunmak üzere evrak doldurdu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.