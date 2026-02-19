Haberler

Trabzon'da "Okçuluk Benim Sporum" projesi için protokol imzalandı

Trabzon'da 'Okçuluk Benim Sporum' projesi için protokol imzalandı
Güncelleme:
Trabzon'da 'Okçuluk Benim Sporum' projesi için Vali, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer arasında protokol imzalandı. Proje, 18 ilçedeki öğrencilere okçuluk eğitimi vermeyi hedefliyor.

Trabzon'da okçuluğun yaygınlaştırılması ve eğitim verilmesi amacıyla "Okçuluk Benim Sporum" projesi için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre protokol, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Topbaş arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şahin, çocuklar ve gençlerin ülkenin geleceği olduğuna değinerek, "Onlara yapılan her yatırım, hayatlarına dokunan her proje ilimiz için ayrı bir değer taşımaktadır. Bu çalışmaların daha anlamlı ve daha etkili hale gelmesi için kurumlarımız arasındaki koordinasyona her zaman ihtiyaç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç de okçuluğun tarihi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bu protokol kapsamında, sayın valimizin riyaset ve himayelerinde, değerli müdürlerimizin katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak biz de tüm gücümüzle sürecin özellikle lojistik kısmında görev alacağız. Ülke genelinde yaygınlaşan bu sporun Trabzonla bütünleşerek gençlerimize güzel hizmetler sunacağına ve başarılı sonuçlara vesile olacağına yürekten inanıyorum."

Protokole göre 18 ilçedeki öğrencilere okçuluk eğitimi verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA " / " + Hatice Diler -
