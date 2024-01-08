Trabzon'da Nemlizade Konağı Trabzon Müzesi Olmalıdır

Trabzon'da bazı sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve turizm sektöründen grup, Nemlizade Konağı'nın Trabzon Müzesi olması için bir araya geldi.

Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu, "Nemlizade Konağı Trabzon Müzesi Olmalıdır" sloganıyla bir araya gelen grup adına Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın açıklamasında, Trabzon'da nitelikli bir arkeoloji, etnografi, resim, plastik sanatlar müzesi olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

Aksu, Trabzon'un yerli ve yabancı 1,5 milyona yakın turisti ağırlayan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğuna işaret ederek, "Kültür ve turizminde, kentlerin en önemli ve olmazsa olmaz cazibe merkezlerinden birinin müzeler olduğu herkesin malumudur. Nevi şahsına münhasır yapısı ile mimari bir şaheser yapıt olan ve son yıllarda Trabzon Müzesi olarak hizmet veren Kostaki Konağı'nın, 6 yıldır tadilatta oluşu nedeniyle şehrin nitelikli ve kapsamlı bir müze ihtiyacı daha belirgin hale gelmiştir." dedi.

Kostaki Konağı'nın Trabzon ve bölgenin en nitelikli sivil mimari yapılarından biri olduğunu ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Tadilat sonrası kendine has mimari ve sanatsal özellikleri ile Atatürk Köşkü gibi müze konak olarak ziyarete açılması uzmanların ortak görüşüdür. Trabzon'a modern bir müze kazandırılana kadar kentte bulunan kamu yapılarından, mimari yapısı ve sergileme kapasitesi ile Nemlizade Konağı, geçici tahsis ile müze olmaya en uygun yapıdır. Nemlizade ailesinin kültür mirası konak, restorasyonu tamamlanmış, 6 kat ve 50 oda-salondan oluşan ve yaklaşık olarak 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yapısı ile Trabzon'da bulunan tarihi öneme sahip en büyük kamu-hazine mülküdür."

Basın açıklamasına Nemlizade Konağı'nın Trabzon Müzesi olmasına destek veren toplam 40 kişi katıldı.