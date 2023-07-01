Trabzon'da minibüsten düşen kişi yaralandı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ineceği sırada minibüsten düşen kişi yaralandı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ineceği sırada minibüsten düşen kişi yaralandı.
Simenli Mahallesi'nde babası Sefer Dilli idaresindeki 61 HE 684 plakalı minibüs durmak üzereyken inmek isteyen Seher Dilli dengesini kaybederek yere düştü.
Başından yaralanan Dilli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel