Üye Girişi
Haberler
Trabzon'da minibüsten düşen kişi yaralandı

Trabzon'da minibüsten düşen kişi yaralandı

Güncel Haberler

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ineceği sırada minibüsten düşen kişi yaralandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ineceği sırada minibüsten düşen kişi yaralandı.

Simenli Mahallesi'nde babası Sefer Dilli idaresindeki 61 HE 684 plakalı minibüs durmak üzereyken inmek isteyen Seher Dilli dengesini kaybederek yere düştü.

Başından yaralanan Dilli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel

Şalpazarı Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title