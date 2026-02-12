Trabzon'da Maarif Orkestrası konser düzenledi
Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan Maarif Orkestrası, 18 ilçeden 50 öğretmenin katılımıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde konser verdi. Öğretmenlerin seslendirdiği türkülerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıldı.
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde, 18 ilçeden 50 öğretmen sahne aldı.
Öğretmenlerin seslendirildiği türküler, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.
Konsere, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ile davetliler katıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel