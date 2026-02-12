Haberler

Trabzon'da Maarif Orkestrası konser düzenledi

Güncelleme:
Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan Maarif Orkestrası, 18 ilçeden 50 öğretmenin katılımıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde konser verdi. Öğretmenlerin seslendirdiği türkülerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıldı.

Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan Maarif Orkestrası konser verdi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde, 18 ilçeden 50 öğretmen sahne aldı.

Öğretmenlerin seslendirildiği türküler, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Konsere, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

