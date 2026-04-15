Of'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde, ortaokul ve lisedeki kız öğrencilere yönelik Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programın açılışında, katılım sağlayan okulları ve öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere başarı temennisinde bulunan Kabahasanoğlu, "Gelecek senelerde daha katılımlı ve coşkulu bir yarışma olacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yeteneklerini sergiledi.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.