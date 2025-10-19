Trabzon'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
16 Ekim'de Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u bulmak için arama çalışmaları sürüyor. AFAD, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar, dronla havadan destekleniyor.
Trabzon'un Arsin ilçesinde 16 Ekim'de denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları sürüyor.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un bulunması için başlatılan arama çalışmalarında, AFAD, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri yer alıyor.
Deniz içerisinde sürdürülen çalışmalara dronla havadan da destek sağlandığı görüldü.
Öte yandan, Gürsoy'un ailesi ve yakınları da çalışmaları kıyıdan takip ediyor.
