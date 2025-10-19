Haberler

Trabzon'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Ekim'de Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u bulmak için arama çalışmaları sürüyor. AFAD, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar, dronla havadan destekleniyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde 16 Ekim'de denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un bulunması için başlatılan arama çalışmalarında, AFAD, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri yer alıyor.

Deniz içerisinde sürdürülen çalışmalara dronla havadan da destek sağlandığı görüldü.

Öte yandan, Gürsoy'un ailesi ve yakınları da çalışmaları kıyıdan takip ediyor.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.