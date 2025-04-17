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Trabzon'da Kalp Sağlığı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'da Kalp Sağlığı Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Of ilçesinde Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla açılan stantta vatandaşlara kalp sağlığına dikkat çekildi. AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada nüfus artış hızının düşüşüne dair endişelerini ve çocuk sayısına ilişkin destekleri vurguladı.

Trabzon'un Of ilçesinde Kalp Sağlığı Haftası kapsamında stant açılışı yapıldı.

Of Devlet Hastanesi Başhekimliği, vatandaşların kalp sağlığına dikkat çekebilmek amacıyla Çarşıbaşı Büyük Cami önünde stant kurdu.

Standın açılışında konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, insan sağlığı açısından kalp sağlığının çok önemli olduğunu belirtti.

Etkinlik dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Ülkemizde 2024 yılı verileri nüfus artış hızının çok düştüğünü, bu artış hızının ülkemizin geleceği açısından tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Devletimiz çocuk sayısına göre desteklerini artırdı, artırmaya da devam edecektir. En az üç çocuk çağrımızı tekrar etmek istiyorum." diye konuştu.

Of Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şaban Uysal ise kalp sağlığına dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturmak için stant kurduklarını aktardı.

Programa, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat şahin, Ak Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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