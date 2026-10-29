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Trabzon'da kalp krizi sonucu ölen polis memuru Şahin Sağlam için tören düzenlendi

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Trabzon'da kalp krizi sonucu ölen polis memuru Şahin Sağlam için tören düzenlendi
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Trabzon'da görevli polis memuru Şahin Sağlam, dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sağlam için Şalpazarı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi; cenazesi defnedilmek üzere Kireç Mahallesi'ne götürüldü.

Trabzon'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam, son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde görevli Sağlam, dün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Sağlam için Şalpazarı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Sağlam'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kireç Mahallesi'ne götürüldü.

Törene, Sağlam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Şalpazarı Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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