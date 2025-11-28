Trabzon'da Kaldırımda Yürüyen 3 Kişi Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde kaldırımda yürüyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, sürücü ise gözaltına alındı.
Ö.F.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yolgören Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ş.D, E.Z.D. ve H.A.D'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 3 kişi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel