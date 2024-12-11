Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Trabzon'da İtfaiye Binaları İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Trabzon'da İtfaiye Binaları İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinde inşa edilen itfaiye binalarının bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Başkan Ahmet Metin Genç, projeyle her iki ilçenin itfaiye sorununu çözeceklerini belirtti.

Trabzon'un Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinde itfaiye binalarının inşasına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinde eylülde inşasına başlanan itfaiye hizmet binalarının 1 yılda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, her iki ilçenin itfaiye sorununun çözüleceğini vurgulayarak, "Amacımız vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı bir şekilde hizmet götürmektir." ifadesini kullandı.

Genç, Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinin beklediği proje olduğunun altını çizerek, "Seçimden önce söz vermiştik. Her iki ilçemizde yapıma başladık. Binaların içerisinde 3 araçlık garaj, koordinasyon odası, oturma odası, spor salonu, yatakhane, mutfak, banyo ve diğer birimler yer alacak. Şimdiden ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
img

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
img

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"
img

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.