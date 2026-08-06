Trabzon'da istihdam toplantısı: Turizm ve mesleki eğitim vurgusu

Trabzon İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 3. Olağan Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

İŞKUR Trabzon İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Valiliğinde düzenlenen toplantıda, Trabzon İŞKUR tarafından 2026 yılının ilk altı ayında yürütülen istihdam çalışmaları, iş gücü piyasasına yönelik faaliyetler ve kurum hizmetleri hakkında görüşüldü.

Vali Şahin, Trabzon'un son yıllarda özellikle turizm alanında önemli bir gelişim gösterdiğini, artan ilginin hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesini zorunlu kıldığını ifade etti.

Turizm sektöründe sürdürülebilir başarının sağlanabilmesi için ihtiyaç analizlerinin yapılması, hizmet standartlarının belirlenmesi ve sektör çalışanlarına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Şahin, bu alandaki çalışmaların tüm paydaşların iş birliği içerisinde planlı bir şekilde yürütülmesinin önemine değindi.

Şahin, denizcilik ve deniz kaynaklı ekonomi ile sağlık turizminin önemine de değinerek bu konularda yapılan çalışmaların önemini belirtti.

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba ise özel sektörden 12 bin 609 kişilik açık iş talebi alındığını ve bu ilanlar aracılığıyla 9 bin 602 kişinin işe yerleştirildiğini kaydetti.

Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıya, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA