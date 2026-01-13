Haberler

TRABZON'DA HEYELAN; KAYA PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Ekipler tarafından yapılan temizlik çalışmaları sonrası yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

1) TRABZON'DA HEYELAN; KAYA PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ

TRABZON'un Şalpazarı- Beşikdüzü karayolunda meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol ekiplerin çalışması sonrası kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Şalpazarı-Beşikdüzü ilçeleri arasındaki Akçiriş Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili sağanak ve kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolu, ulaşıma kapandı. İlçe belediyesi ekiplerince iş makinesi eşliğinde başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlenip, kara yolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu