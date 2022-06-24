Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. İlçenin Acısu- Şıhkıranı- Sis Dağı Yaylası yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde etkili sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. İlçe belediyesi ekiplerince iş makinesi eşliğinde başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlenirken, karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel Toros Dağları Şalpazarı Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.