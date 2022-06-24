Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı - Haberler

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Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Turan - Güncel
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Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

İlçenin Acısu- Şıhkıranı- Sis Dağı Yaylası yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde etkili sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. İlçe belediyesi ekiplerince iş makinesi eşliğinde başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlenirken, karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel

Toros Dağları Şalpazarı Hisarcık Güncel Haberler

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