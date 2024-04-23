Trabzon'da Hacı Nusret Çakıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi

Trabzon'da, Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Hacı Nusret Çakıroğlu'nun (81) cenazesi toprağa verildi.

İş insanı, eski siyasetçi Çakıroğlu için Of ilçesindeki Kıyıcık mevkisinde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski bakanlardan Faruk Nafız Özak ve Eyüp Aşık, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çakıroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında defnedildi.