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Trabzon'da Gülcemal Dolgu Alanı Projesi için Ortak Akıl Vurgusu

Trabzon'da Gülcemal Dolgu Alanı Projesi için Ortak Akıl Vurgusu
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal dolgu alanında ortak akıl esaslı bir proje geliştirmek üzere çalışmalara başladıklarını açıkladı. Proje, kıyının hukukunu koruyacak ve farklı kesimlere hitap edecek üniteler içerecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal dolgu alanında ortak akıl esaslı bir proje üretmek, kıyının hukukunu koruyacak ve yoğunluk oluşturmayacak, her kesime hitap eden üniteler yapmak istediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç, dolgu alanıyla ilgili yürütülen konsept proje çalışmalarını şehirdeki meslek odaları ile görüştü.

Bu kapsamda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesini ziyaret eden Genç, şehrin yaşam sebeplerini artırmak ve daha cazip hale gelebilmesini sağlamak için ürettikleri projelerde ortak aklı önemsediğini aktardı.

Genç, 750 dönümlük dolgu alanının bugüne kadar 250 dönümünde çalışma yapıldığını ve projenin uygulanmaya hazır olduğunu belirterek, "Kalan 500 dönümlük alanın tahkimatını da kıymetli Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun uhdesinde başlattık, yaptırıyoruz. Bu alanın tahkimatı devam ederken diğer taraftan 250 dönümlük alanda proje bütünlüğüne de halel gelmemek şartıyla bir yandan başlayalım istedik. Çünkü şehir artık bunu bekliyor." ifadelerini kullandı.

-"Üç konsepti bire indirelim"

Dolgu alanı için üç farklı konsept proje yapıldığına işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Onları üniversitemizle paylaştık. Şimdi TMMOB'umuzla beraber bütün bünyesindeki odalarımıza açıyoruz. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımıza da bunları sunacağız. İstiyoruz ki hep beraber ortak akılla esaslı bir proje üretelim. Hem kıyının hukukunu koruyacak hem de orada büyük yoğunluk oluşturmayacak, her kesime hitap edecek üniteler oluşturalım. Bu çalışmalarımızı birlikte olgunlaştıralım. Konsept projelerde neler olmalı ya da olmamalı ortaya çıkaralım. Onun üzerine projeyi olgunlaştıralım. Fikir manasında sivil toplumla basınımızla Ortahisar Belediyemizle bu istişare sürecini tamamladıktan sonra artık bu üç konsepti bire indirelim."

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel
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