Trabzon'da Geleneksel 2. Tohum Takası Etkinliği Düzenlendi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, ÇAYDER Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen Geleneksel 2. Tohum Takası etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, ata tohumunun korunması ve üretilen tohumların paylaşılması amaçlandı. Çaykara ve çevre ilçelerden birçok vatandaşın katıldığı etkinliğe, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve diğer yetkililer de katıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "Geleneksel 2. Tohum Takası" etkinliği düzenlendi.
ÇAYDER Kadın Kooperatifi tarafından ilçe merkezindeki kooperatif binası önünde, ata tohumunun korunması, üretilen tohumların paylaşılması amacıyla program gerçekleştirildi.
Vatandaşların tohum takas ettiği etkinliğe, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Dernekpazarı Kaymakamı Emre Akçay, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Tarım ve Orman Müdürü Ersin Yavuz Birkan ile Çaykara Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt, Kooperatif Başkanı Ayşegül Sayar ve üyeler katıldı.
Kooperatif Başkanı Sayar, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.