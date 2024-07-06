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Trabzon'da Gazeteci Ali Savaş'ın Cenazesi Toprağa Verildi

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Trabzon'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Ali Savaş'ın cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Uğurlu mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine siyasi ve basın mensupları da katıldı.

Trabzon'da 66 yaşında vefat eden gazeteci Ali Savaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ali Savaş için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Törenin ardından Savaş'ın cenazesi, sevenlerinin omuzlarında İskenderpaşa Camisi'ne götürüldü. Savaş'ın ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Savaş'ın cenazesi Uğurlu mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Savaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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