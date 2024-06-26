Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

İhh İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Can Aydın, dünyanın gözü önünde bir halkın, kültürün ve geleceğin yok edildiğini belirterek, "Her bombanın ardından yükselen toz bulutları sadece binaları değil, insanlığın vicdanını da kaplıyor. Sessizlik, bu acımasızlığın en büyük ortağı haline geliyor. Bizler bu sessizliği bozmaya, acıları duyurmaya geldik." dedi.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın da bulunduğu grup, duanın ardından dağıldı.