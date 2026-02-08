Haberler

Trabzon'da epilepsi farkındalık etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Trabzon'da Uluslararası Epilepsi Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Epilepsi ve Yaşam Derneği Trabzon Temsilciliğince, "Epilepsi için teker döndür" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği üyeleri Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar motor sürdü.

Epilepsi ve Yaşam Derneği İl Temsilcisi Ahmet Öztürk, gazetecilere, amaçlarının çeşitli etkinliklerle epilepsi farkındalığını artırmak olduğunu söyledi.

Öztürk, bu kapsamda çeşitli illerde bugün ve yarın etkinlikler yapılacağını da kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
