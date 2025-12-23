Haberler

Trabzon'daki "Ekolojik Köprü" hizmete açıldı

Trabzon'daki 'Ekolojik Köprü' hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilen Ekolojik Köprü, bisikletliler ve yayalar için güvenli bir geçiş imkanı sunarken, şehir estetiğine ve ekolojik dengeye katkıda bulunuyor. 250 metre uzunluğundaki köprü, 500 metrekarelik yeşil alan ve bisiklet ile yaya yolları ile modern ulaşım aksı sağlıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilen "Ekolojik Köprü" vatandaşların kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ile Karayolları Genel Müdürlüğünün işbirliğinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazarkapı mevkisinde yapımı tamamlanan Ekolojik Köprü'nün, şehre modern ve doğa dostu ulaşım aksı kazandırdığı bildirildi.

Köprünün uzunluğunun 250 metre olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin 11. Ekolojik Köprüsü'nde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ile toplam 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Yoğun araç trafiğinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yayalar ve bisikletliler için güvenli ve kesintisiz bir geçiş sağlayan proje, aynı zamanda yeşil alan düzenlemeleriyle kent estetiğine ve ekolojik dengeye katkı sunuyor."

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirirken çevreye duyarlı çözümleri önceleyen yatırımlara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bu çalışmanın yayalar ve bisiklet kullanıcıları için güvenli geçiş sağlamanın yanı sıra Trabzon'un yeşil kimliğine değer kattığına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Karayolları Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz Ekolojik Köprü, Trabzon'un çevreci ulaşım hedeflerinin somut bir örneğidir. Bisiklet ve yaya ulaşımını teşvik eden bu tür projelerle hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor hem de doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir şehir vizyonunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehrimizin her noktasında insan odaklı, çevreyle barışık projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

20 aracın lastiğini kesti, sonra yaptığıyla daha da şaşırttı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

20 aracın lastiğini kesti, sonra yaptığıyla daha da şaşırttı
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Ankara'da 'Müteahhitten deniz gören villa' paylaşımı ortalığı karıştırdı

"Deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı, gerçek başka çıktı