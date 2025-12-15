Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da düzenlenen operasyonda 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu kişinin kente geldiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, iki organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.