Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 2 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi. İki organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu kişinin kente geldiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan, iki organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel