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Trabzon'da Dünya MS Günü kutlandı

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Trabzon'da Multiple Skleroz (MS) Derneği Şube Başkanı Sema Bektaş, Dünya MS Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bektaş, MS hakkında bilgi vererek, hastalığın merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini anlattı ve zamanında tanı ve tedavi ile uzun ve kaliteli yaşam sürülebileceğini vurguladı.

Trabzon'da Multiple Skleroz (MS) Derneği Şube Başkanı Sema Bektaş, Dünya MS Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, Uluslararası MS Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Mayıs'ın Dünya MS Günü olarak belirlendiğini ifade etti.

MS hakkında bilgi veren Bektaş, "MS, merkezi bir sinir sistemi hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi, beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilikten oluşurken, bu hastalığa beynin ve omuriliğin birden çok yerinde görülmesinden dolayı multiple yani çoklu hasar gören yerlerde sert doku oluşmasından dolayı sekleroz yani sertleşme adı verilir." ifadesini kullandı.

Bektaş, MS'deki merkezi sinir sistemi hasarlanmasından dolayı görme, konuşma ve yürüme gibi vücut fonksiyonları üzerinde kontrol kabiliyetinin olumsuz etkilendiğine işaret ederek, "MS kişiden kişiye değişiklik gösterdiği gibi her hastanın MS kendine özeldir. Bulaşıcı değildir. Bilinçli olmak gerekiyor. Zamanında tanı ve tedavi ile düzenli takip MS hastalarının uzun ve kaliteli yaşam sürmelerini sağlıyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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