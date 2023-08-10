Trabzon'da denizde kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor
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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde kaybolan 21 yaşındaki Tekin Yeşilay'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama faaliyetlerine helikopter ve dron desteğiyle devam ediyor. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Nimet K. ve 4 yakını ise hastanelerde tedavi altında.
Trabzon'da denizde kaybolan 21 yaşındaki Tekin Yeşilay'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Çarşıbaşı ilçesinin Kaleköy Mahallesi sahilinden dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Yeşilay'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Aramalara, helikopter ve dronla da destek veriliyor.
Aynı olay sırasında boğulma tehlikesi geçiren Nimet K. ve 4 yakınının daha tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.