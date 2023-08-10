Trabzon'da denizde kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde kaybolan 21 yaşındaki Tekin Yeşilay'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama faaliyetlerine helikopter ve dron desteğiyle devam ediyor. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Nimet K. ve 4 yakını ise hastanelerde tedavi altında.