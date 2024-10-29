Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Trabzon'un Of, Şalpazarı ve Çaykara ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Of ilçesindeki etkinlikler, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Belediye binası önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kaymakamı Demirer, Garnizon Komutanı Teğmen Alperen Kurt ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Öğrencilerin, "Cumhuriyet" konulu kompozisyon ve şiirler okuduğu törende, sporcular gösteri yaptı.

Kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.

Şalpazarı ilçesinde ise Kaymakam Semih Memiş, makamında tebrikleri kabul etti.

Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Çaykara ilçesinde de Kaymakam Gürdal Erbek ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

İlçe Stadyumunda organize edilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Erbek ve Belediye Başkanı Tok, vatandaşların bayramı kutladı.

Tören, çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.