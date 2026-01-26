Haberler

Trabzon'da çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Muazzez Çakar, A.Ö. idaresindeki çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çakar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

A.Ö. idaresindeki çöp kamyonu, ilçe merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muazzez Çakar'a (42) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çakar, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat