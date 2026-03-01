Haberler

Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 2 daire hasar gördü

Trabzon'un Yomra ilçesinde çöken istinat duvarı nedeniyle bir binanın 1 ve 2'nci katındaki dairelerde hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, dron ile hasar tespit edildi.

TRABZON'un Yomra ilçesinde çöken istinat duvarı nedeniyle binanın 1 ve 2'nci katındaki 2 dairede hasar oluştu. Hasar gören bina dron kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü. İrili ufaklı kaya parçaları nedeniyle binanın 1 ve 2'nci katındaki 2 dairenin pencerelerinin camları kırıldı, odalar kaya ve toprakla doldu. Site çevresinde güvenlik önlemi alınırken, hasar gören bina dron ile görüntülendi.

'UYUYORDUM SESİ DUYDUM, BAKTIM Kİ DUVAR ÇÖKMÜŞ'

Mahallede oturan Mustafa Şahin, "Saat 05.00 sıralarında duvar çöktü. Duvar da kopmaya meyilliydi. Evlerde kimse yaşamıyordu. Yağmur da yağınca çöktü. Yaralanan olmadı" dedi.

Fatma Çiçek ise "Sabah saatlerinde sesi duydum. Uyuyordum sesi duydum, baktım ki duvar çökmüş" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

