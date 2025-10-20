Haberler

Trabzon'da Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi Açılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Çilekli Mahallesi'nde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik bir Köy Yaşam Merkezi kurulacak. Merkez, çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı birimlerce Çilekli Mahallesi'ndeki Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının yeniden düzenleneceği belirtilerek, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüleceği ifade edildi.

Merkezde atölye ve etkinliklerin yanı sıra çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin çocukların çok yönlü gelişimini destekleyecek örnek bir sosyal çalışma olduğunu, geleceğe yapılacak en kıymetli yatırımın, çocuklara yapılan yatırım olduğunu aktardı

Genç, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunacak projede, üretmeyi, paylaşmayı ve doğayla iç içe olmayı öğretecek bir merkez oluşturduklarını ifade ederek, "Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi bu anlamda Trabzon'a ve evlatlarımıza değer katacak çok özel bir proje. Trabzon'da çocuklarımızın gülümsemelerini, merakla öğrenmelerini ve üretmenin mutluluğunu yaşamalarını istiyoruz. Bu merkez onların düşlerinden ilham alarak şekillendi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

