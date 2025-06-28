Trabzon'da Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Sürmene ilçesinde denize giren 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, gözden kaybolduktan sonra suya dalan dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Kol, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.
Soğuksu Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları mevkisinden denize giren Muhammet Efe Kol, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Kol, Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kol, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel