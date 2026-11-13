Trabzon'da bir akademisyen, Gazze için makaslı vinçten sarkarak protesto etti

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Trabzon'da, Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sağlam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla "Gazze esareti" adını verdiği protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Performans sanatçısı, Kahramanmaraş Caddesi'nde makaslı vinçten, giydiği yelekteki aparata bağlanan halat yardımıyla kendini sarkıttı.

Sağlam, protestoyu izleyen vatandaşlardan, "Ben çocuk doktoruyum, tek suçum Gazze'de doktor olmak", "Çocuklar ağlıyor, anneler ölüyor", "Ey insanlık kurtarın beni" sloganları atarak yardım istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maskesini takan kişinin yer aldığı protestoda, üzerinde "Gazze" yazılı çadır da kuruldu.

Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk doktoru Hussam Abu Safiya'nın 685 gündür İsrail hapishanesinde işkence gördüğünü, Gazze'de yaşanan duruma farkındalık oluşturmak için protesto yaptığını söyledi.

Gazze'de yaşanan sel felaketinde çok sayıda çadırın yıkıldığını, çocukların ve bebeklerin soğuktan öldüğünü vurgulayan Sağlam, annelerin feryadına destek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sağlam, "Gazze elbet özgür olacak ama bizim de buna katkı sağlamamız lazım." dedi.

Kaynak: AA