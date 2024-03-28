Trabzon'da Belediye Otobüsüne Kamyonet Çarptı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde belediye otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Adacık Mahallesi'nde M.Y. yönetimindeki 53 FJ 389 plakalı kamyonet, duraktan yolcu almakta olan belediye otobüsüne arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü M.Y, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.