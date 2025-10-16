Trabzon'da Balıkçı Arama Çalışmaları Başlatıldı
Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balıkçının kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, kaybolan Mehmet Ali Gürsoy'u aramak için bölgedeki deniz alanında çalışmalarına devam ediyor.
Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balıkçının kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.
İlçe açıklarındaki balık çiftliğine ait kafeslerin yakınındaki bir teknede kimsenin olmadığını fark eden balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, teknede yaptıkları incelemede, Arsin'de balık çiftliğinde çalışan Mehmet Ali Gürsoy'un (39) eşyaları ile cep telefonunu buldu.
Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, Gürsoy'un bulunması için denizde arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel