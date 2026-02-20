Haberler

Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon 'da arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67)-Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe verdikleri suçlamasıyla yargılanan sanıklardan Mehmet Altuntaş (27) 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi Atilla Altuntaş (17) da toplam 27 yıl hapis cezası aldı.

  • Mehmet ve Atilla Altuntaş kardeşler, 21 Ağustos 2024'te Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı öldürdü.
  • Mehmet Altuntaş, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı.
  • Atilla Altuntaş, suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirimle 2 farklı suçtan toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'da bir arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş hayatını kaybetti. Mehmet ve Atilla Altuntaş kardeşler, cinayet suçlamasıyla ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, 21 Ağustos 2024'te Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, ALTUNTAŞ KARDEŞLER TUTUKLANDI

Ekiplerce müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen Arif Altuntaş'ın yeğeni Mehmet ile kardeşi Atilla Altuntaş ve akrabası M. A. gözaltına alındı. Jandarmaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Altuntaş kardeşler, tutuklanırken, diğer şüpheli serbest kaldı.

"ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Yaylada 3 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Altuntaş kardeşler hakkında Trabzon 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu yargılanan Mehmet ve Atilla Altuntaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Mehmet Altuntaş, pişman olduğunu belirtirken; suçsuz olduğunu öne süren Atilla Altuntaş ise "Özgürlüğüme kavuşmak, okuluma yeniden gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti tarafından Mehmet Altuntaş, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli hırsızlık' suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Atilla Altuntaş da suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirimle 2 farklı suçtan toplam 27 yıl hapis cezası aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Uğraştırmayın sallandırın gitsin bunlardan hiçbir şeye fayda gelmez

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

İdam karşılığı ağırlaştırılmış müebbed hapis cezasıdır. Gerisi hikaye..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı