Haberler

Trabzon'da yayla evinde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanık hakkında karar verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde akrabalarını bıçaklayarak öldüren sanıklar hakkında mahkeme kararı verildi. Sanıklardan biri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde akrabalarından 3'ünü bıçaklayarak öldürdükten sonra bulundukları evi ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 2 sanık hakkında karar verildi.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 21 Ağustos 2024'te ilçeye bağlı Haçovit Yaylası'ndaki evde Arif (67) ve eşi Gülüzar (61) ile Kasım A'nın (66) bıçaklanarak öldürülmesi ve ardından evin yakılmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık Mehmet A. ve kardeşi A.A, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında pişman olduğunu ve en hafif cezayla cezalandırılmayı talep ettiğini belirtti.

Sanık A.A. ise suçu olmadığını öne sürerek, "Hiçbir suçum yok. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum, okuluma gitmek istiyorum." dedi.

Duruşmaya katılan maktullerin yakınları ise her iki sanığın da en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet A'nın "kasten öldürme" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "nitelikli hırsızlık" suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Diğer sanık A.A.'nın ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine, yaş küçüklüğü indirimi dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve takdiri indirim uygulanmamasına karar verildi.

Sanığa, ayrıca "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasında yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak 19 yıl hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakamın istediği oldu
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Fabrika inşaatında 2 kardeş feci şekilde can verdi

Biri 2 diğeri 11 yaşında... İki kardeş feci şekilde can verdi
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray'dan alkış alan bir hareket daha