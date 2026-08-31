İzmiş Şenliği 163. Kez Coşkuyla Kutlandı
Trabzon'un Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin katılımıyla "İzmiş Şenliği" gerçekleştirildi.
Trabzon'un Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin katılımıyla "İzmiş Şenliği" gerçekleştirildi.
Tonya, Beşikdüzü ve Şalpazarı ilçelerinin kesiştiği Gölkiriş Mahallesi İzmiş Tepesi mevkisindeki şenliğe, yöre halkı ilgi gösterdi.
Etkinlikte vatandaşlar horon oynadı, çeşitli etkinliklere katıldı.
Bölge kültürünün yaşatıldığı şenlikte, farklı ilçelerden gelen vatandaşlar bir araya gelerek, kaynaşma fırsatı buldu.
Bu yıl 163'üncüsü düzenlenen şenlikte, yüzyıllardır sürdürülen geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.
Şenlik, gün boyu devam eden programın ardından sona erdi.