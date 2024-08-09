Trabzon'da 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 22 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Öğretmenevi'nde çocuklar ve aileleri için önce yemek düzenlendi, ardından da şehir turu gerçekleştirildi.

Tarihi ve turistik mekanları da gezen çocukların eğlenmesi için masal kahramanları, sihirbazlık ve balon gösterileri yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce sünnet edilen çocuklara bisiklet, törene katılan diğer çocuklara da oyuncak hediye edildi.

Açıklamada, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Organizasyonumuz, Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde hayır şartı olarak belirtilen çocukların sünnet ettirilmesi kapsamında gerçekleştirildi. Bölgemizde Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal yardım ağı içinde yer alan ve ailesi tarafından sünnet ettirilmek istenen yavrularımızı hem şölenimizle eğlendirmek hem de sünnet operasyonuyla alakalı işlemleri yürütmek için düzenledik."