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Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen C.G.A. ve N.D. yakalandı.

Bu kişilere aracılık ettiği belirlenen A.Ç. ve M.B. ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edileceği, gözaltındaki 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

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