Haberler

Trabzon'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Trabzon'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da AFAD koordinasyonunda 194 personelin katılımıyla 5,9 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Trabzon'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, 14 ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Akçaabat ilçesinde bir süre önce yıkılan okul enkazında gerçekleştirilen tatbikatta, AFAD'ın yanı sıra itfaiye, 112 Acil Sağlık, UMKE ile bazı sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından 194 personel yer aldı.

"Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sistemi (KAVKAS 61)" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından çöken binanın enkazında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Işıklandırma sistemini kuran ekipler, daha sonra belirlenen noktalardan enkaza girdi.

Katların kaldırılması tekniği de kullanılan faaliyet, depremzedelerin bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırılması ile tamamlandı.

Tatbikatı, Vali Tahir Şahin, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ile Fatih Kızıltoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AFAD İl Müdürü Mustafa Hüseyin Paşaoğlu ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal da takip etti.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet

Sabah demediğini bırakmadı, akşam bu görüntü kaydedildi
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim

İşte Başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım

Trump'tan ezber bozan Hamaney çıkışı
Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi

Burnumuzun dibinde keşfedildi! Komşuya milyarlar akacak
Ankara kulisleri 'Muhittin Böcek tahliye olabilir' iddiası ile çalkalanıyor

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin

5 yıldır devam eden savaşın bitmesi için Putin'e resmen yalvardı!
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>