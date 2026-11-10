Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar Atatürk için saygı duruşuna geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar Atatürk için saygı duruşuna geçti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu. Kahramanmaraş Caddesi'nde sirenlerle saygı duruşuna geçen vatandaşlar, iş yerlerinden çıkan çalışanlar ve okullardaki öğrenciler de Atatürk'ü andı.

TRABZON'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Kentte vatandaşlar, saygı duruşuyla Atatürk'ü andı.

Trabzon'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 09.05'te, hayat durdu. Kentin en işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi'nde evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olanlar, sirenlerin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçti. Çalışanlar iş yerlerinin önüne çıkarken, okullardaki öğrenciler de Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

Tom Barrack'tan dikkat çeken 10 Kasım mesajı
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor: CHP ilçe başkanı entübe edildi
Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! En sevdiği şeyi yaparken hem de
Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı! 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi

Yolcu gemisinden okyanusa düştü: 9 saat sonra balıkçılar kurtardı
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden28

Tahliye olan Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar