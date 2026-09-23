Trabzon Çaykara'da iki katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzon'un Çaykara ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köknar Mahallesi'nde Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA