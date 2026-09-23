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Trabzon Çaykara'da iki katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi'nde Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı iki katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köknar Mahallesi'nde Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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