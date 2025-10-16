Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Gazze'ye Yardım Kampanyası

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Gazze'ye Yardım Kampanyası
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gazze'ye gıda, hijyen ve kıyafet yardımında bulunmak üzere kampanya başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların yardımlarını toplamak için seferberlik halinde olduklarını belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gazze'ye gönderilmek üzere gıda, hijyen ve kıyafet ürünlerinden oluşan yardım kampanyası başlattı.

Yardımların bir araya getirileceği Cemal Kamacı Spor Merkezi'nde incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların getirdiği yardım kolilerinin taşınmasına yardımcı oldu.

Genç, yaptığı açıklamada, Türk milletinin her zaman Gazze'nin yanında olduğunu belirterek, "Kardeşlerimize el uzatmak için adeta seferberlik halindeyiz. Trabzonlu kardeşlerimiz de bu olağanüstü durumlarda duyarlıdır. Bunu hemşerilerimiz depremde de gösterdi, burada da gösterecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattık. Bütün hemşerilerimiz hemen yoğun katılım gösterdiler. Bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Toplanan ilk yardımların Gazze'ye bir hafta sonra gönderileceği bilgisini veren Genç, şöyle devam etti:

"Bu aşamaya kadar da Hayrat Vakfımız ile yaptığımız bir kampanya var ve şu anda 10 tır tamamlandı. Haftaya Perşembe günü bu yardımlarımız yola çıkacak. Bütün hemşerilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, esnaflarımızı ve siyasi partilerimizi bu kampanya ile Gazze'nin umudu olmaya davet ediyorum. Kış yaklaşıyor, oradaki kardeşlerimiz evsiz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' inancına mensubuz. İnancımızın ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluk var. Bu sorumluluğu yerine getirmek için Trabzon'dan büyük kararlılıkla bu kampanyayı başlatıyoruz. "

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi ve Hanife Hatun Cami'nin bulunduğu alanda yardımların kabul edileceğini ifade eden Genç, kampanya için harçlıklarını bağışlayan bazı çocuklara da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
