Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının önemini vurguladı ve çocukların gelecekteki rolüne dikkat çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışının ardından bu günün tarih açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu özel günün çocuklara bayram olarak hediye edildiğini anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Büyük bir bağımsızlık mücadelesi ortaya koyan Türk milleti, 23 Nisan 1920'de kurulan ilk meclisimizle egemenliğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Böyle bir gün ancak çocuklarımızla anlam bulabilirdi. Çünkü çocuklar geleceğimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara verdiği önemi şu şekilde dile getirmiştir, 'Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' Bugün de gelecekte de ülkemiz için evlatlarımızdan çok şey bekliyoruz."

Genç, çocuklar için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizin en büyük teminatı olan çocuklarımızla inşa ediyoruz. Ülkemizi her alanda ileriye taşıyacak olan onlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Tüm çocuklarımıza sağlık ve başarı dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.