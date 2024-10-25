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Trabzon Arsin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Trabzon Arsin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Trabzon'un Arsin ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 142 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli V.K. gözaltına alındı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 142 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında V.K'nin evi ve buranın eklentilerinde yapılan aramada, 7 kilo 142 gram kubar esrar bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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