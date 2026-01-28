Haberler

Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

TRABZON'un Karadeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.15'te Trabzon'un Karadeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 28 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMAMIŞTIR'

Trabzon Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme! Bir numaralı gündem belli
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı

Atlas'ın ailesini tehdit eden şahıs hakkında sıcak gelişme