Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesine acı haber

Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesine acı haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın (25) Trabzon'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın (25) Trabzon'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, ağır yaralandı. Işıklı Sahra Hastanesi'nde tedaviye alınan Day, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın Trabzon'da Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber, yetkililer tarafından verildi. Day'ın şehit olduğu haberini alan şehidin akrabaları ve komşuları da eve geldi. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day'ın cenazesi, askeri uçakla bugün Trabzon Havalimanı'na getirilip, yarın kent merkezinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.